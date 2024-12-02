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Законодательство РК

Получат ли премии сотрудники акимата Алматы

Премии, сотрудники акимата Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 16:23 Фото: Zakon.kz
В Управлении культуры Алматы сегодня, 2 декабря 2024 года, высказались о премировании сотрудников акимата, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, премирование работников производится приказом руководителя государственного органа, на основании письменного представления руководителей самостоятельных структурных подразделений.

"При этом на выплату премий средства из бюджета не выделяются, выплаты осуществляется только при наличии экономии бюджетных средств, предусмотренных на содержание государственных органов. Размер премий сотрудникам определяется по итоговой сумме, сложившейся экономии средств, предусмотренных на содержание соответствующего государственного органа, в строгом порядке по статьям расходов, указанных постановлением правительства Республики Казахстан от 29 августа 2001 года №1127", – пояснили в Управлении культуры Алматы.

В случае несогласия с решением органа, рассматривающего обращение, согласно ст. 91 Административного процедурно-процессуального кодекса РК, работник имеет право "обжаловать его в установленном порядке".

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30 октября 2024 года министр финансов Мади Такиев заявил, что его ведомство в лице казначейства запретило переводить сэкономленные средства на премии госслужащим. Правда, позднее, 5 ноября, после обращений СМИ в пресс-службе Минфина заявили, что "оснований для запрета на выплату премий государственным служащим не имеется".

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