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Мир

Около 40 человек погибли при крушении парома в Нигерии

паром с пассажирами потерпел крушение, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 19:38 Фото: pixabay
На реке Нигер в юго-западной части Нигерии произошло крушение парома. Погибли 37 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Cable со ссылкой на местные власти, причиной трагедии стала перегрузка судна.

"Авария с лодкой произошла 15 мая. Торговцы закрыли рынок в Гбаджигбо и возвращались в свои общины в штате Нигер, когда произошел трагический инцидент", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте крушения продолжается поисково-спасательная операция. Власти пока не уточняют, сколько человек находились на борту во время происшествия.

Ранее сообщалось, что несколько десятков человек убиты в Нигерии из-за попытки захвата земель.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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