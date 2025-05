Около 40 человек погибли при крушении парома в Нигерии

Как пишет издание Cable со ссылкой на местные власти, причиной трагедии стала перегрузка судна.

Отмечается, что на месте крушения продолжается поисково-спасательная операция. Власти пока не уточняют, сколько человек находились на борту во время происшествия.

No fewer than 27 people were confirmed dead on Thursday night in Gbajibo community, Kaiama Local Government Area of Kwara State, where a boat capsized.https://t.co/DeAcLQCFNM pic.twitter.com/w0G8H1O3vZ