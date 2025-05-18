Около 40 человек погибли при крушении парома в Нигерии

На реке Нигер в юго-западной части Нигерии произошло крушение парома. Погибли 37 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Cable со ссылкой на местные власти, причиной трагедии стала перегрузка судна.

"Авария с лодкой произошла 15 мая. Торговцы закрыли рынок в Гбаджигбо и возвращались в свои общины в штате Нигер, когда произошел трагический инцидент", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте крушения продолжается поисково-спасательная операция. Власти пока не уточняют, сколько человек находились на борту во время происшествия.

No fewer than 27 people were confirmed dead on Thursday night in Gbajibo community, Kaiama Local Government Area of Kwara State, where a boat capsized.https://t.co/DeAcLQCFNM pic.twitter.com/w0G8H1O3vZ — The Guardian Nigeria (@GuardianNigeria) May 18, 2025

Ранее сообщалось, что несколько десятков человек убиты в Нигерии из-за попытки захвата земель.