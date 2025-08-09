#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
539.49
627.7
6.75
Мир

Два человека погибли в результате крушения сверхлегкого самолета в Испании

самолет упал в Испании, погибли два человека, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 18:27 Фото: pixabay
Небольшой самолет потерпел крушение в валенсийском муниципалитете Рекена, сообщает Zakon.kz.

Как пишут иностранные СМИ, инцидент привел к пожару в сельскохозяйственном районе. Отмечается, что в ликвидации последствий пожара участвовали четыре подразделения местного консорциума пожарных и пожарная часть лесного хозяйства.

"Два человека погибли в субботу в результате крушения сверхлегкого самолета в валенсийском муниципалитете Рекена", – говорится в сообщении.

Гражданская гвардия страны начала расследование.

Ранее сообщалось, что самолет экстренно сел в Мадриде после столкновения с птицей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Сильное наводнение в Китае унесло жизни 13 человек
Мир
17:13, Сегодня
Сильное наводнение в Китае унесло жизни 13 человек
17-летний стрелок открыл огонь на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Мир
15:11, Сегодня
17-летний стрелок открыл огонь на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Не менее 10 человек пострадали в Таиланде во время крушения поезда
Мир
12:54, Сегодня
Не менее 10 человек пострадали в Таиланде во время крушения поезда
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: