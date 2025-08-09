Два человека погибли в результате крушения сверхлегкого самолета в Испании

Небольшой самолет потерпел крушение в валенсийском муниципалитете Рекена, сообщает Zakon.kz.

Как пишут иностранные СМИ, инцидент привел к пожару в сельскохозяйственном районе. Отмечается, что в ликвидации последствий пожара участвовали четыре подразделения местного консорциума пожарных и пожарная часть лесного хозяйства.

"Два человека погибли в субботу в результате крушения сверхлегкого самолета в валенсийском муниципалитете Рекена", – говорится в сообщении.

Гражданская гвардия страны начала расследование.

On August 9, 2025, two people died when their light aircraft crashed in El Pontón, near the N-332 Km 443 in Requena, Spain. The incident, reported at 11:24 AM, sparked a fire in an agricultural area. Emergency response included four units…

