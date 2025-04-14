Несколько десятков человек убиты в Нигерии из-за попытки захвата земель

Фото: pixabay

Около 50 человек стали жертвами нападения на две деревни в нигерийском штате Плато. Губернатор Калеб Мутфванг и бывший военный администратор штата контр-адмирал Битрус Атукум заявили, что целью атак было разорение пострадавших общин и захват их исконных земель, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Post со ссылкой на местные власти, неизвестные пришли в деревни с оружием. "В то время как жители штата Плато пытаются примириться с недавними нападениями в некоторых общинах местного самоуправления Боккос, в воскресенье вечером были атакованы две деревни в местном самоуправлении Басса, в результате чего погибли 47 человек и десятки получили ранения", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в центре Алматы грабители с ножом напали на девушку.

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