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Мир

Несколько десятков человек убиты в Нигерии из-за попытки захвата земель

несколько десятков человек убиты в Нигерии из-за попытки захвата земель, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 18:33 Фото: pixabay
Около 50 человек стали жертвами нападения на две деревни в нигерийском штате Плато. Губернатор Калеб Мутфванг и бывший военный администратор штата контр-адмирал Битрус Атукум заявили, что целью атак было разорение пострадавших общин и захват их исконных земель, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Post со ссылкой на местные власти, неизвестные пришли в деревни с оружием.

"В то время как жители штата Плато пытаются примириться с недавними нападениями в некоторых общинах местного самоуправления Боккос, в воскресенье вечером были атакованы две деревни в местном самоуправлении Басса, в результате чего погибли 47 человек и десятки получили ранения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Алматы грабители с ножом напали на девушку.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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