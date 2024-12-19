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Мир

35 детей погибли на школьной ярмарке в Нигерии

35 детей погибли во время школьной ярмарки , фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 01:24 Фото: pixabay
На школьной ярмарке в городе Ибадане в Нигерии произошла давка, в которой погибли 35 детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Punch, участники спешили попасть на место проведения мероприятия через главные ворота. Ярмарка была рассчитана на 5 тыс. детей, но на нее пришли более 7 тыс.

По факту инцидента полиция штата Ойо начала расследование и арестовала главных организаторов мероприятия.

Уточняется, что президент Нигерии Бола Тинубу выразил соболезнования семьям погибших и призвал правительство штата пересмотреть и усилить меры безопасности на публичных мероприятиях.

Ранее в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области рассмотрели уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли сразу восемь человек, среди которых были дети.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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