35 детей погибли на школьной ярмарке в Нигерии

На школьной ярмарке в городе Ибадане в Нигерии произошла давка, в которой погибли 35 детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Punch, участники спешили попасть на место проведения мероприятия через главные ворота. Ярмарка была рассчитана на 5 тыс. детей, но на нее пришли более 7 тыс.

По факту инцидента полиция штата Ойо начала расследование и арестовала главных организаторов мероприятия.

Уточняется, что президент Нигерии Бола Тинубу выразил соболезнования семьям погибших и призвал правительство штата пересмотреть и усилить меры безопасности на публичных мероприятиях.

Ранее в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области рассмотрели уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли сразу восемь человек, среди которых были дети.

