Премьер Албании встал на колено перед Джорджей Мелони

Глава правительства Албании Эди Рама своеобразно встретил премьер-министра Италии Джорджу Мелони перед началом шестого саммита Европейского политического сообщества в столице Албании – Тиране, сообщает Zakon.kz.

Момент, когда Эди Рама встал на колено перед Мелони попал в объективы камер. Отмечается, что разница в росте между политиками составляет 46 см. К примеру, рост Рамы составляет 203 см, а рост Мелони – 157 см.

Шестой саммит Европейского политического сообщества стартовал в столице Албании в пятницу, 16 мая. В нем приняли участие главы государств и правительств 47 стран Европы.

ЕПС – форум, созданный по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в мае 2022 года, который объединяет как страны-члены ЕС, так и страны-кандидаты, а также государства, ассоциирующие свое будущее с Европой.

На этом же мероприятии албанский премьер-министр Эди Рама вел за руку французского лидера.