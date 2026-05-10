Джорджа Мелони с дочерью растрогали пользователей соцсетей в День матери

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони покорила соцсети семейным поздравлением с Днем матери, сообщает Zakon.kz.

Политик опубликовала в честь праздника всех матерей фотографию с дочерью Джиневрой. По ее признанию, быть матерью – это самый большой дар и одновременно самое глубокое испытание, которое может подарить жизнь.

Essere mamma è il dono più grande e, insieme, la sfida più profonda che la vita possa regalare.



La maternità ti cambia dentro: cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Ti rende più forte e più fragile allo stesso tempo. Ti insegna ogni giorno cosa significhi… pic.twitter.com/K3eQhUhRs7 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 10, 2026

Со слов Мелони, она решила посвятить особые слова всем мамам. Тем, кто весь день в движении и никогда не останавливается, тем, кто молча хранит в себе все тревоги, тем, кто дарит заботу, присутствие и любовь даже в самых незаметных мелочах.

"Быть матерью – значит всегда быть рядом, даже когда устала. Это значит вкладывать любовь в самые маленькие жесты, с мужеством проходить через страхи и жертвы, находить силы даже тогда, когда кажется, что их больше не осталось", – пишет Мелони.

Одна из самых узнаваемых политиков Европы уверена, что материнство меняет человека изнутри.

"Меняет сердце, время и сам взгляд на мир. Оно делает тебя одновременно сильнее и уязвимее. Каждый день учит тому, что значит любить по-настоящему – без меры и без условий", – поделилась она.

1 мая пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кэролайн Левитт родила дочь.