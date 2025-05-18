#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
509.51
570.6
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
509.51
570.6
6.3
Мир

Макрон попал в неловкую ситуацию в Албании

Президент Франции, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 08:40 Фото: Instagram/emmanuelmacron
Президент Франции Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию на мероприятии Европейского политического сообщества в столице Албании, сообщает Zakon.kz.

На курьезный случай обратили внимание журналисты канала RT в социальной сети X.

На опубликованных кадрах видно, что албанский премьер-министр Эди Рама вел за руку французского лидера.

"Руки Макрона в последнее время оказались во всех новостях", – отметили журналисты.

Ранее Макрон признался, что Франция больше не сможет поставлять оружие Украине.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Мексиканский парусник врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке
Мир
09:36, Сегодня
Мексиканский парусник врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке
Почти 300 миллионов человек рискуют умереть от голода
Мир
04:38, 18 мая 2025
Почти 300 миллионов человек рискуют умереть от голода
Каспийское море сотрясло землетрясение
Мир
02:59, 18 мая 2025
Каспийское море сотрясло землетрясение
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: