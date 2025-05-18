Макрон попал в неловкую ситуацию в Албании

Фото: Instagram/emmanuelmacron

Президент Франции Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию на мероприятии Европейского политического сообщества в столице Албании, сообщает Zakon.kz.

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