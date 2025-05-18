Макрон попал в неловкую ситуацию в Албании
Фото: Instagram/emmanuelmacron
Президент Франции Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию на мероприятии Европейского политического сообщества в столице Албании, сообщает Zakon.kz.
На курьезный случай обратили внимание журналисты канала RT в социальной сети X.
На опубликованных кадрах видно, что албанский премьер-министр Эди Рама вел за руку французского лидера.
Why is Albanian PM Rama leading Macron by the hand?— RT (@RT_com) May 17, 2025
Macron's hands have been in all kinds of news lately https://t.co/OyCivIGB9B pic.twitter.com/vDs3pmc7eT
"Руки Макрона в последнее время оказались во всех новостях", – отметили журналисты.
Ранее Макрон признался, что Франция больше не сможет поставлять оружие Украине.
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