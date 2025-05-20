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Мир

Илон Маск анонсировал свой уход из политики

Илон Маск планирует уйти из политики, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 00:40 Фото: TED/Bret Hartman
Американский миллиардер и владелец социальной сети X (бывшая Twitter) Илон Маск заявил, что через пять лет планирует возглавлять Tesla и постепенно отойти от политики, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Xinhua, когда его спросили во время виртуального выступления на Катарском экономическом форуме, видит ли он себя генеральным директором производителя электромобилей через пять лет, Маск ответил: "Да".

Кроме того, иностранные СМИ пишут, что бизнесмен в будущем тратить гораздо меньше времени на политику.

Позже Маск сказал, что в будущем он будет тратить "гораздо меньше" на политику, заявив, что, по его мнению, он сделал достаточно.


"Если я увижу причину тратить деньги на политику в будущем, я это сделаю. В настоящее время я не вижу причин", – сказал он.

Ранее миллиардер опроверг новость о своем уходе с поста генерального директора компании Tesla.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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