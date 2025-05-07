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Мир

В Италии три самолета столкнулись в воздухе на авиашоу

Крушение самолета в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 04:46 Фото: Tg1
Три реактивных самолета MB-339 пилотажной группы Frecce Tricolori ВВС Италии столкнулись в воздухе 6 мая 2025 года во время авиашоу Pantelleria на острове Пантеллерия, сообщает Zakon.kz.

На видео с места инцидента можно заметить, как один из самолетов, летевших в строю, задел два других.

К счастью, все три пилота смогли благополучно посадить транспорт: два самолета получили серьезные повреждения, а третий при аварийной посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

По предварительным данным, причиной воздушного происшествия стало столкновение с птицей.

Ранее за опасные подарки для детей оштрафовали крупную компанию из Австралии.

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Аксинья Титова
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