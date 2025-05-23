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Мир

Александр Лукашенко дал "картофельное поручение"

Овощи, магазин, супермаркет, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 09:55 Фото: freepik
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел очередное совещание с руководителями районов. Глава государства уточнил, что из-за непростых погодных условий всем нужно начать высаживать картофель, сообщает Zakon.kz.

По его словам, весенние заморозки, которые были в конце апреля – начале мая, "свое грязное дело сделали", нанеся ущерб посевам.

Но, несмотря на то, что катастрофических последствий от непогоды нет, Лукашенко призвал население страны высаживать на приусадебных хозяйствах картофель.

"И даже тем, кто не возделывал картофель, советую этим заниматься. Еще время есть, семена есть. Это надо довести до всех".Александр Лукашенко

Государственный деятель также обратил внимание на необходимость посева в достаточных количествах лука, моркови и других овощей.

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 09:55
Ситуацию с картофелем по 1300 тенге объяснили алматинцам

Что касается Казахстана, то 13 мая 2025 года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров пообещал обеспечить страну картофелем по сниженной цене. Тогда он заверил, что проведена работа над ошибками.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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