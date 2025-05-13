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Общество

Глава МСХ в этом году пообещал обеспечить Казахстан картофелем по сниженной цене

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 12:52 Фото: primeminister.kz
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сегодня, 13 мая, после заседания правительства пообещал в 2025 году обеспечить Казахстан картофелем по сниженной цене, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МСХ отметил, что проведена работа над ошибками. Дефицит картофеля возник из-за большого спроса со стороны Узбекистана. За последние 10 лет не было такого высокого экспорта – порядка 600 тыс. тонн. При этом импорт картофеля составил всего 10% от этого объема – 60 тыс. тонн.

"В этом году будут увеличены посевы картофеля именно в организованных хозяйствах, а не в личных хозяйствах. Поэтому картофелем, я думаю, будем обеспечены. Цена будет немножко снижена", – сказал Айдарбек Сапаров.

Он напомнил, что в прошлом году было собрано 2,6 млн тонн картофеля при потребности страны в 2 млн тонн. Из-за высокого спроса на овощ в Узбекистане цена на картофель поднялась в Казахстане.

Ранее в Управлении предпринимательства и инвестиций Алматы прокомментировали ситуацию со стоимостью картофеля по цене 1300 тенге за кг.

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Бауыржан Муканов
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