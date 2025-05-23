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Мир

В России обнаружили фрагменты метеорита

Россия, метеорит, частицы, ученые, Челябинская область, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 10:34 Фото: pexels
Исследователи из Челябинского государственного университета (ЧелГУ) доказали внеземное происхождение обгоревших частиц черного цвета метеорита, предположительно упавшего 23 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Эскпедицию ЧелГУ возглавлял ректор Сергей Таскаев. Он и поделился подробностями.

Так, по его словам, ученые впервые обнаружили образцы пыли метеоритного происхождения, локализованные в конкретной области.

"Комплекс анализов подтвердил гипотезу об их внеземной природе. Эта пыль состоит из оливинов, пироксенов и металлических частиц, представленных сплавами на основе железа", – цитирует ректора издание ТАСС.

Он добавил, что найденные частицы при этом образуют агломераты.

"Теперь мы с уверенностью можем сказать, что в Кунашакском районе упал каменный метеорит. Мы уже локализовали место его падения на основе полученных данных. Думаю, что в ближайшее время удастся найти более крупные фрагменты, которые можно будет детально изучить".Сергей Таскаев

Ректор также пояснил, что предварительный анализ пыли проводился несколькими методами, что позволило определить ее состав, морфологию и химические свойства.

В частности, с помощью оптической микроскопии обнаружили обугленные черные частицы. Затем провели исследование методом электронной микроскопии, который обладает высоким разрешением и позволяет изучать объекты размером в десятки и сотни атомов.

Этого оказалось достаточно для детального анализа пыли, дополнительно применили энергодисперсионную спектроскопию для определения элементного состава.

По словам ректора, проведенное исследование показало, что пыль состоит из материалов, характерных для каменных метеоритов, которые встречаются значительно чаще железных. Вероятность их обнаружения выше, поскольку при прохождении через плотные слои атмосферы каменный метеорит нагревается, разрушается и может выпасть в виде метеоритного дождя.

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 10:34
Падение крупного метеорита вновь зафиксировали в Челябинске

Челябинский метеорит упал на Землю 15 февраля 2013 года в результате торможения в атмосфере планеты небольшого астероида, что сопровождалось его разрушением с распространением серии ударных волн над территорией области и части соседних регионов России. Он стал самым большим из небесных тел, которые падали на Землю со времен Тунгусского метеорита в 1908 году.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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