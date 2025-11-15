#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Фрагмент метеорита из Нижегородской области России изучат ученые

Метеорит, наука, Солнечная система , фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 13:27 Фото: Эдуард Никульников/УрФУ
В Уральском федеральном университете изучат фрагмент метеорита из Новгородской области, пролет которого в конце октября наблюдали в Москве и других областях России, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация появилась на сайте Минобрнауки РФ.

По словам младшего научного сотрудника лаборатории Extra Terra Consortium УрФУ Александра Пастуховича, образец нашли местные жители. Обстоятельства обнаружения будут озвучены на пресс-конференции в Москве 20 ноября.

"Коллеги из ГЕОХИ (Институт геохимии и аналитической химии – прим.) поделились с нами образцами метеорита, и позднее мы обнародуем результаты наших совместных исследований", – сказал Пастухович.

Предварительное изучение метеорита показало, что он относится к типу LL-6 и является "родственником" челябинского метеорита, относящегося к типу LL-5. Это хондрит, то есть каменный метеорит с низким содержанием железа – именно эта характеристика делает такие метеориты трудными для обнаружения как визуально, так и с помощью приборов. Фрагмент привезенного в УрФУ метеорита весит 33,2 грамма.

Отмечается, что каждый объект уникален и несет в себе информацию, которая помогает собрать общую картину о происхождении Солнечной системы.

27 октября 2025 года над столицей России и Подмосковьем пролетел яркий зеленый небесный объект. Горящее зеленым светом небесное тело, похожее на метеорит, наблюдали около 6:30 утра.

