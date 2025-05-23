В Испании ищут добровольцев, готовых ежедневно пить вино
Цель масштабного исследования – выяснить, действительно ли умеренное употребление алкоголя полезно для здоровья, пишет The Olive Press. В исследовании примут участие 10 тыс. добровольцев в возрасте от 50 до 75 лет.
"Из необходимого числа добровольцев, 6500 человек уже удалось найти. Еще 3500 нужно привлечь до июня этого года. Присоединиться могут жители Испании в возрасте от 50 до 75 лет, которые употребляют не менее трех алкогольных напитков в неделю", – говорится в публикации.
Добровольцев случайным образом разделят на две группы:
- одна получит рекомендации по полному отказу от алкоголя;
- другая будет выпивать по бокалу вина или пива во время еды.
Исследование продлится четыре года. Каждый участник пройдет подробное медицинское обследование в начале и конце исследования, будет участвовать в онлайн-встречах с коучами и другими участниками раз в квартал, а также проходить ежегодные медицинские осмотры.
В исследовании задействованы более 500 специалистов, включая врачей, диетологов и психологов. Они будут наблюдать за добровольцами, чтобы оценить влияние ежедневного употребления вина, пива или крепких напитков на риск сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, психических расстройств и уровень смертности.
Другие социально-неравнодушные испанцы на днях вышли на улицы Канарских островов, Барселоны, Валенсии и Мадрида. Они выступили против туризма в их стране.