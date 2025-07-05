Что пить в жару

Летом из-за высокой температуры и обильного потоотделения жажда усиливается. Все начинают больше пить. Но специалисты просят учитывать, что для утоления жажды подойдет не всякая жидкость, сообщает Zakon.kz.

Топ-7 летних напитков

Чистая вода. По словам врачв-дие­толога и терапевта Татьяны Солнцевой, это идеальное решение. Можно добавить в нее лимон, мяту, эстрагон, мелиссу, сок клюквы или других ягод и фруктов. С газом или без – дело вкуса, само по себе добавление СО2 в воду не делает ее вредной, даже наоборот, благодаря газу она всасывается чуть быстрее, поэтому лучше утоляет жажду. Однако газировка не рекомендуется при метеоризме и ряде проблем с ЖКТ (лучше выбирать воду натуральной газации).

Минеральная вода. Но только столовая, с минерализацией менее 1 г/л. Она и жажду утолит, и потерянные в жару с потом электролиты восполнит. Минеральные вещества из такой воды усваи­ваются лучше, чем из пищи. Однако и со столовой минералкой надо быть аккуратными: солоноватые воды, например "Ессентуки", содержат много натрия, способного вызвать скачок артериального давления, что может быть опасно при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Лечебно-столовую воду ­(­5–10 г/л) разрешается пить не более 0,5 литра в день. А при ряде хронических заболеваний эта вода вообще противопоказана.

А вот воду высокой минерализации можно употреблять только по рекомендации врача. Это не напиток, а один из компонентов комплексной терапии заболеваний. Врач посоветует, какую воду лучше пить – магниевую, кальциевую, гидрокарбонатную, в какое время, в каком количестве и какой температуры.

Холодный чай (без сахара). Травяной (но не из лекарственных трав), черный, зеленый, с фруктовыми добавками, каркаде хорошо утоляет жажду.

Квас (домашний, без сахара). Продукт естественного брожения полезен, а вот квас промышленного производ­ства содержит много сахара.

Домашний компот, морс (с минимумом сахара). Не стоит ради вкуса добавлять в эти напитки сахарозаменители. Они не снижают риск ожирения, не помогают худеть, но могут повлиять на состояние микробиоты кишечника, а некоторые из них усиливают аппетит, вызывая переедание.

Кисломолочные продукты (тан, айран, кефир, кумыс). Хорошо утоляют жажду, обогащают микробиоту, помогают восстанавливать электролитный баланс. Но, по­скольку помимо воды содержат еще белки и жиры, их лучше рассматривать как перекус. Кроме того, в них есть соль, поэтому с такими напитками надо быть осторожными людям с высоким давлением и имею­щим проблемы с желчным пузырем.

Изотоники. Это напитки, обогащенные электролитами. Они незаменимы при занятиях спортом, особенно в жаркие дни, когда с потом теряется не только вода, но и важные электролиты.

Пить надо меньше

Также, как сказано в публикации издания АИФ, от некоторых напитков в жару лучше отказаться.

Алкоголь. Приводит к обезвоживанию, а опьянение на жаре развивается быстрее.

Сахаросодержащие напитки, в которых более 5 г сахара на 100 мл. Это не только сладкая газировка, но и промышленные соки, морсы, квас, даже питье­вые йогурты, в которых может быть до 10 г сахара на 100 мл. Такое питье при систематическом употреблении способствует набору лишнего веса, развитию инсулинорезистентности и сахарного диабета, значительно повышает риск развития заболеваний почек. При покупке внимательно читайте этикетку, обращая внимание на количество углеводов в продукте.

Тоник. Помимо добавленного сахара содержит хинин (7-8 мг на 100 мл). Если время от времени выпивать пару стаканов тоника, беды не будет. Но при регулярном упо­треблении (2 л в день и более) могут возникнуть нарушение проводимости сердечной мышцы, расширение кровеносных сосудов, спазмы гладкой мускулатуры, избыточное потоотделение.

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