Поклонникам предложили купить "дачу" Стэнли Кубрика в Британии
Фото: Instagram/stanleykubrick
Участок, где жил знаменитый режиссер, сценарист и продюсер Стэнли Кубрик, выставили на продажу в Великобритании, сообщает Zakon.kz.
Стоимость земли приблизительно девять миллионов долларов (более 4,5 млрд тенге), следует из данных крупного международного агентства недвижимости Savills.
"Жилой участок площадью около 9,7 гектара расположен неподалеку от Лондона, в деревне Элстри графства Хартфордшир", – говорится в описании лота.
В трехэтажном доме, который выполнен в позднем викторианском стиле, есть девять спален.
Отмечается, что Кубрик проживал здесь с 1965 по 1979 год – в этот период он работал над "Сиянием", "Заводным апельсином" и "Космической одиссеей 2001 года".
Ранее сообщалось, что во время Каннского кинофестиваля основатель Telegram Павел Дуров купил для своей девушки Юлии Вавиловой роль в фильме Спайка Ли.
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