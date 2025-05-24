Поклонникам предложили купить "дачу" Стэнли Кубрика в Британии

Участок, где жил знаменитый режиссер, сценарист и продюсер Стэнли Кубрик, выставили на продажу в Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Стоимость земли приблизительно девять миллионов долларов (более 4,5 млрд тенге), следует из данных крупного международного агентства недвижимости Savills.

"Жилой участок площадью около 9,7 гектара расположен неподалеку от Лондона, в деревне Элстри графства Хартфордшир", – говорится в описании лота.

В трехэтажном доме, который выполнен в позднем викторианском стиле, есть девять спален.

Отмечается, что Кубрик проживал здесь с 1965 по 1979 год – в этот период он работал над "Сиянием", "Заводным апельсином" и "Космической одиссеей 2001 года".

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