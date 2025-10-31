Умер режиссер фильмов "Самая обаятельная и привлекательная" и "Где находится нофелет?"
Об этом в Telegram пишет пресс-служба Союза кинематографистов России.
"Приносим соболезнования родным и близким Геральда Суреновича", – говорится в сообщении.
Бежанов родился 15 марта 1940 года в Тбилиси. В 1967 году окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета, а спустя шесть лет – режиссерский факультет ВГИКа.
Актерский кинодебют произошел в фильме "В Москве проездом" в 1970 году, дебютом в качестве режиссера-постановщика стал фильм "Желтый тондыр" в 1974-м. С 1975 года Бежанов работал режиссером-постановщиком киностудии "Мосфильм". Его фильмография насчитывает более 25 работ.
Широкая известность к режиссеру пришла в 1985 году после фильма "Самая обаятельная и привлекательная".
Среди его режиссерских работ такие фильмы, как "Срочный вызов", "Витя Глушаков – друг апачей", "Где находится нофелет?", "Вход через окно", "Крик в ночи", "Пирожки с картошкой", "Адель".
