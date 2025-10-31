#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Умер режиссер фильмов "Самая обаятельная и привлекательная" и "Где находится нофелет?"

умер известный режиссер, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 19:06 Фото: pixabay
В возрасте 85 лет умер заслуженный деятель искусств РСФСР, режиссер, продюсер и сценарист Геральд Бежанов, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Telegram пишет пресс-служба Союза кинематографистов России.

"Приносим соболезнования родным и близким Геральда Суреновича", – говорится в сообщении.

Бежанов родился 15 марта 1940 года в Тбилиси. В 1967 году окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета, а спустя шесть лет – режиссерский факультет ВГИКа.

Актерский кинодебют произошел в фильме "В Москве проездом" в 1970 году, дебютом в качестве режиссера-постановщика стал фильм "Желтый тондыр" в 1974-м. С 1975 года Бежанов работал режиссером-постановщиком киностудии "Мосфильм". Его фильмография насчитывает более 25 работ.

Широкая известность к режиссеру пришла в 1985 году после фильма "Самая обаятельная и привлекательная".

Среди его режиссерских работ такие фильмы, как "Срочный вызов", "Витя Глушаков – друг апачей", "Где находится нофелет?", "Вход через окно", "Крик в ночи", "Пирожки с картошкой", "Адель".

Ранее сообщалось о смерти поэтессы и автора песен Татьяны Булановой.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Умер оскароносный режиссер и сценарист Бертран Блие, снимавший Жерара Депардье
21:28, 21 января 2025
Умер оскароносный режиссер и сценарист Бертран Блие, снимавший Жерара Депардье
Умер оскароносный режиссер Дэвид Линч
23:29, 16 января 2025
Умер оскароносный режиссер Дэвид Линч
Умер известный мультипликатор и режиссер "Союзмультфильма"
21:35, 05 мая 2024
Умер известный мультипликатор и режиссер "Союзмультфильма"
