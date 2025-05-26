Что происходит после смерти: женщина рассказала о своем опыте клинической смерти

Шарлотта Холмс из Канзаса, США, была мертва 11 минут. Когда ее вернули к жизни, женщина рассказала, что увидела "на том свете", сообщает Zakon.kz

В сентябре 2019 года Шарлотта Холмс проходила плановую проверку у кардиолога, когда ее давление резко поднялось до 234/134. Врачи сообщили, что, скорее всего, у нее прямо сейчас происходит инсульт или сердечный приступ. Ее срочно госпитализировали. Врачи пытались стабилизировать состояние, пока ее муж Дэнни беспомощно наблюдал.

Состояние Шарлотты ухудшалось, и она начала описывать цветы, которые видит. Оглядевшись и не увидев цветов в палате, ее муж понял – она "уже не в этом мире".

В итоге сердце Шарлотты остановилось, и следующие 11 минут она была клинически мертва. При этом, по ее словам, она наблюдала за происходящим сверху, видела собственное тело и врачей, которые пытались ее спасти.

"Я почувствовала самый прекрасный запах цветов, который когда-либо ощущала, а потом услышала музыку. Когда я открыла глаза, я знала, где нахожусь. Я была на небесах", – приводит ее слова LAD bible.

По ее словам, вокруг была невероятная красота, все плавно двигалось в ритм музыке.

"Я не могу передать, как выглядит рай – это выше всего, что мы можем себе представить, в миллион раз", – говорила Шарлотта. Далее, по ее словам, ангелы провели ее глубже в загробный мир.

"Не было страха, только чистая радость, когда ангелы были рядом. Я увидела свою маму, папу, сестру, других родственников. Я видела святых из древности – но они не выглядели старыми или больными. У всех были новые тела, и они выглядели лет на 30. Но Писание говорит: "мы будем узнаваемы, как были узнаны". Я узнала их", – делилась женщина.

Она также увидела маленького ребенка:

"Я подумала: кто это? И услышала голос Бога: "Это твой ребенок". Я потеряла его на пятом месяце беременности. Помню, как врачи сказали мне: "Шарлотта, это мальчик". А потом он исчез. Когда я увидела этого малыша, я сказала: "Боже, как это возможно?" Он ответил: "Они продолжают расти на небесах – но там нет времени, есть вечность".

По ее словам, после этого Бог показал ей место, противоположное раю – ад.

"Я почувствовала запах гнили, запах разлагающейся плоти… и крики. После небес увидеть ад было почти невыносимо", – описывала Шарлотта.

Бог сказал ей:

"Я показываю тебе это, чтобы ты знала: если некоторые не изменят свой путь, они окажутся здесь. У тебя есть время вернуться и рассказать другим".

И затем женщина почувствовала, как "возвращается" в свое тело, а муж заметил, что у нее дернулся глаз.

Шарлотта полностью восстановилась и была выписана из больницы через две недели.

"Я снова почувствовала боль, которую не чувствовала там. Почувствовала грусть", – вспоминала она.

Шарлотта Холмс скончалась 28 ноября 2023 года в возрасте 72 лет от сердечного приступа.

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