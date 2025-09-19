#АЭС в Казахстане
Мир

Женщина пережила клиническую смерть и рассказала о загробном мире

Великобритания, загробный мир, смерть, мистика , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 01:12 Фото: freepik
78-летняя жительница Великобритании Стелла Ральфини заявила, что в юности пережила остановку сердца и несколько минут находилась "по ту сторону жизни", сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Metro, инцидент произошел, когда девушке было 16 лет. Возвращаясь с вечеринки вместе с бойфрендом, она попала в аварию – молодой человек, находившийся за рулем в состоянии опьянения, не справился с управлением и врезался в столб. В момент столкновения дверь распахнулась, и Ральфини выпала из машины. У нее остановилось сердце.

По ее словам, в тот момент она увидела не "свет в конце туннеля", а как перед глазами пронеслись воспоминания всей ее жизни. Затем возникло ощущение, будто она наблюдает за происходящим со стороны – видела свое тело, кровотечение и попытки очевидцев вернуть ее к жизни.

"Я подумала, что слишком молода, чтобы умереть", – вспоминает женщина. Спустя несколько минут сердце снова забилось, и она пришла в сознание.

Ральфини уверена, что этот опыт изменил ее жизнь. После происшествия она заинтересовалась буддизмом и многие годы занималась волонтерской работой в больницах.

А ранее мужчина, который вернулся к жизни спустя 45 минут в мешке для мертвых, рассказал, что видел. 

