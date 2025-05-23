Коллекцию вещей Наполеона презентовали на выставке в Гонконге

Аукционный дом Sotheby's организовал в Гонконге выставку личных вещей Наполеона Бонапарта, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", показ проводится в преддверии торгов, которые пройдут 25 июня в Париже. Одни из главных лотов – серебряный кубок, красный бархатный рукав, походная кровать и трон.

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Коллекция состоит из 150 предметов. По данным организаторов торгов, ими Наполеон пользовался во время знаменитой битвы при Ватерлоо.

Коллекция также включает в себя посуду, скульптуры, картины, книги и рисунки.

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