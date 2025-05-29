Опубликованы свежие спутниковые снимки горизонтального небоскреба "Зеркальная линия"

Представители Европейского космического агентства опубликовали сделанные спутниками программы Copernicus в мае снимки со стройки грандиозного проекта – горизонтального небоскреба "Зеркальная линия" (The Line), сообщает Zakon.kz.

По данным агентства, объект в Саудовской Аравии должен достигать в ширину 200 метров, в высоту – 500, в длину – 170 тысяч метров.

Фото: Copernicus

На фотографиях видно, что активный процесс забуривания свай фундамента продолжается. Стройка идет 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Фото: Copernicus

Концепт города будущего действительно выглядит впечатляюще. Город должен размещаться "внутри" горизонтального небоскреба, который будет иметь полностью зеркальный фасад.

Футуристический мегаполис также не будет иметь машин, улиц или выбросов углерода и будет работать на возобновляемой энергии.

Ранее гигантское судно для одной-единственной цели создал Китай.