Опубликованы свежие спутниковые снимки горизонтального небоскреба "Зеркальная линия"
Фото: Copernicus
Представители Европейского космического агентства опубликовали сделанные спутниками программы Copernicus в мае снимки со стройки грандиозного проекта – горизонтального небоскреба "Зеркальная линия" (The Line), сообщает Zakon.kz.
По данным агентства, объект в Саудовской Аравии должен достигать в ширину 200 метров, в высоту – 500, в длину – 170 тысяч метров.
Фото: Copernicus
На фотографиях видно, что активный процесс забуривания свай фундамента продолжается. Стройка идет 24 часа в сутки, семь дней в неделю.
Фото: Copernicus
Концепт города будущего действительно выглядит впечатляюще. Город должен размещаться "внутри" горизонтального небоскреба, который будет иметь полностью зеркальный фасад.
Футуристический мегаполис также не будет иметь машин, улиц или выбросов углерода и будет работать на возобновляемой энергии.
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