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Наука и технологии

Спутниковые снимки засекли строительство аэропорта горизонтального города-небоскреба "Зеркальная линия"

Строительство небоскреба, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 07:32 Фото: Copernicus
Представители Европейского космического агентства опубликовали, сделанные спутниками программы Copernicus снимки со стройки грандиозного проекта – горизонтального небоскреба "Зеркальная линия" (The Line), сообщает Zakon.kz.

В Саудовской Аравии строится футуристический город-небоскреб под названием "Зеркальная линия" (The Line), являющийся частью мегапроекта NEOM. Это город-небоскреб, состоящий из двух параллельных зеркальных зданий длиной 170 километров, которые будут соединены между собой переходами и скоростным транспортом.

Объект будет достигать в ширину 200 метров, в высоту – 500.

Фото: Copernicus

На фотографиях показаны строительная площадка аэропорта, который будет обслуживать уникальный город.

Фото: Copernicus

Поле из солнечных панелей обеспечит его электроэнергией.

Ранее мы писали о том, что в Китае разрезали горы, чтобы проложить трассу и возвести высочайший мост.

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Аксинья Титова
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