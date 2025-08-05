Спутниковые снимки засекли строительство аэропорта горизонтального города-небоскреба "Зеркальная линия"
Фото: Copernicus
Представители Европейского космического агентства опубликовали, сделанные спутниками программы Copernicus снимки со стройки грандиозного проекта – горизонтального небоскреба "Зеркальная линия" (The Line), сообщает Zakon.kz.
В Саудовской Аравии строится футуристический город-небоскреб под названием "Зеркальная линия" (The Line), являющийся частью мегапроекта NEOM. Это город-небоскреб, состоящий из двух параллельных зеркальных зданий длиной 170 километров, которые будут соединены между собой переходами и скоростным транспортом.
Объект будет достигать в ширину 200 метров, в высоту – 500.
Фото: Copernicus
На фотографиях показаны строительная площадка аэропорта, который будет обслуживать уникальный город.
Фото: Copernicus
Поле из солнечных панелей обеспечит его электроэнергией.
Ранее мы писали о том, что в Китае разрезали горы, чтобы проложить трассу и возвести высочайший мост.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript