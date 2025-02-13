На строительство "Зеркальной линии" в Саудовской Аравии потратили миллиарды долларов

Заместитель генерального директора Агентства развития территорий Саудовской Аравии NEOM Райан Файез сообщил, что создание горизонтального города-небоскреба "Зеркальная линия" (The Line), у побережья Красного моря, уже обошлось более чем в 50 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

По словам Файеза, эти деньги ушли на возведение базовой инфраструктуры, то есть земляные работы и забивки свай. Первые этажи "Зеркальной линии" начнут строить в конце 2025 года.

Фото: NEOM

Хотя сумма, озвученная Файезом, выглядит внушительно, в Саудовской Аравии уверены: эти траты довольно быстро окупятся за счет туризма.

Фото: NEOM

Мегаздание "Зеркальная линия" имеет ширину 200 метров, высоту 500 и длину 170 тысяч метров. Внешние стены будут иметь отражающий почти все видимое излучение слой.



Внутри "Зеркальной линии" все перевозится по железной дороге. Пассажиров будут возить сверхбыстрые поезда – со скоростью в 512 км в час. Линии железных дорог пройдут под землей, то есть фактически речь идет и о крупнейшем метро в истории.

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