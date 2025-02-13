На строительство "Зеркальной линии" в Саудовской Аравии потратили миллиарды долларов
По словам Файеза, эти деньги ушли на возведение базовой инфраструктуры, то есть земляные работы и забивки свай. Первые этажи "Зеркальной линии" начнут строить в конце 2025 года.
Фото: NEOM
Хотя сумма, озвученная Файезом, выглядит внушительно, в Саудовской Аравии уверены: эти траты довольно быстро окупятся за счет туризма.
Фото: NEOM
Мегаздание "Зеркальная линия" имеет ширину 200 метров, высоту 500 и длину 170 тысяч метров. Внешние стены будут иметь отражающий почти все видимое излучение слой.
Внутри "Зеркальной линии" все перевозится по железной дороге. Пассажиров будут возить сверхбыстрые поезда – со скоростью в 512 км в час. Линии железных дорог пройдут под землей, то есть фактически речь идет и о крупнейшем метро в истории.
Ранее сообщалось, что в Дубае возобновили работы по строительству гигантского искусственного острова.