"Могло дойти до брака" при одном условии: известный астролог высказалась о Трампе и Маске

В ночь на 29 мая 2025 года американский миллиардер Илон Маск анонсировал уход с поста госслужащего, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в X.

"Поскольку мой срок полномочий в качестве специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность сократить неэффективные расходы. Миссия DOGE со временем будет только укрепляться, поскольку она станет образом жизни всего правительства", – написал Маск.

В связи с этим о тандеме Трамп – Маск решила высказаться с астрологической точки зрения Василиса Володина.

"Илон Маск завершает работу в администрации Трампа. Он сейчас ведет свою личную большую войну и готов идти ва-банк, чтобы взять от жизни еще больше возможностей. А вообще эти двое – Трамп и Маск – интересная астрологическая пара. Трамп – Близнец с Венерой в Раке. Маск – Рак с Венерой в Близнецах. Будь один из них девочкой, могло дойти до брака. Тем более, что у Маска это вообще регулярно случается", – указала известный российский астролог.

По ее словам, оба испытывают большую симпатию друг к другу.

"Трампу (у которого еще и Сатурн в Раке – консервативные замашки) очень требуется кто-то с сильными планетами в этом знаке, поэтому Маск появился как опора и носитель свежих идей. Маску Трамп кажется непосредственным и свободным, правда, он не способен долго испытывать теплые чувства. Стремится к новым эмоциям и опытам. И они будут, в том числе на поприще госпроектов – услышим еще о нем летом", – заинтриговала Володина.

Дональд Трамп предложил Маску возглавить новый Департамент эффективности государственного управления после своего избрания президентом США. Илон Маск был одним из наиболее видных сторонников Трампа во время его предвыборной кампании. Генеральный директор Tesla вложил не менее 118 млн долларов в поддержку Трампа. Он также раздавал по 1 млн долларов избирателям в колеблющихся штатах.