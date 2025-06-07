Илон Маск удалил пост о причастности Трампа к делу Эпштейна

Американский миллиардер Илон Маск удалил со своей страницы в социальной сети X пост, в котором утверждал, что президент США Дональд Трамп фигурировал в так называемых файлах, сообщает Zakon.kz.

Напомним, Джеффри Эпштейна обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и склонения их к проституции.

Миллиардер опубликовал соответствующее заявление 5 июня 2025 года. По его словам, именно из-за причастности Трампа "файлы Эпштейна" до их пор не были обнародованы. Надо пояснить, что 27 февраля Минюст США рассекретил материалы по этому делу, однако позже глава ведомства и генпрокурор Пэм Бонди обвинила ФБР в сокрытии "тысяч документов".

"Такой страницы не существует. Попробуйте поискать что-нибудь другое", – советует соцсеть, если попытаться зайти на удаленный пост Маска.

При этом стало известно, что демократы из Палаты представителей Конгресса США Стивен Линч и Роберт Гарсия требуют проверить утверждения Маска. Об этом сообщил портал Axios, ознакомившийся с их письмом в адрес Министерства юстиции и Федерального бюро расследований (ФБР).

По информации портала, конгрессмены призвали ведомства "немедленно выяснить, правдивы ли утверждения" о причастности Трампа к делу Эпштейна. Авторы письма запросили у Минюста сроки рассекречивания и публикации этих материалов. Кроме того, они потребовали разъяснить, почему представленная Конгрессу ранее версия содержала "значительные купюры".

По мнению конгрессменов, слова Маска "подразумевают, что президент мог участвовать в принятии решения" о том, какие документы обнародовать, а какие – скрыть от общественности. Любые попытки помешать публикации полной версии этих материалов, чтобы защитить Трампа, требуют "пристального внимания" со стороны Конгресса и Минюста, отмечают авторы письма.

Эпштейна задержали 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста прекратили после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

Ссора между Маском и Трампом началась 3 июня 2025 года, когда миллиардер раскритиковал проект бюджета, предложенный администрацией президента, назвав его отвратительной мерзостью.

Позднее Маск поддержал идею блогера Яна Майлза Чонго объявить импичмент Трампу и заменить его на вице-президента страны Джей Ди Вэнса, а также заявил, что действующий глава США фигурирует в "файлах Эпштейна".

Затем Трамп резко высказался о Маске, назвав его человеком, "который потерял рассудок".