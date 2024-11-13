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Трамп создал для Илона Маска новый департамент в правительстве

Трамп создал для Илона Маска новый департамент в правительстве, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 11:37 Фото: flickr/TED Conference, flickr/Gage Skidmore
13 ноября 2024 года стало известно о том, что миллиардеру Илону Маску президент США Дональд Трамп предложил возглавить новый департамент, сообщает Zakon.kz.

По сообщениям СМИ, Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами возглавят Департамент эффективности государственного управления.

Как заявил Трамп, эта пара будет работать вместе, чтобы "ликвидировать правительственную бюрократию, сократить избыточное регулирование, сократить бесполезные расходы и реструктурировать федеральные агентства", пишет Foxnews. Маск и Рамасвами будут консультировать и руководить "извне правительства и будут сотрудничать с Белым домом и Управлением по управлению и бюджету для проведения крупномасштабных структурных реформ и создания невиданного ранее предпринимательского подхода к управлению".

По словам вновь избранного президента США, департамент будет сосредоточен на создании более эффективного правительства США, которое будет стремиться сделать "жизнь лучше для всех американцев".


"Важно то, что мы искореним огромные растраты и мошенничество, которые существуют в наших ежегодных государственных расходах в размере 6,5 триллионов долларов. Они будут работать вместе, чтобы освободить нашу экономику и сделать правительство США подотчетным мне, народу. Их работа завершится не позднее 4 июля 2026 года. Меньшее по размеру правительство, с большей эффективностью и меньшей бюрократией, станет идеальным подарком Америке к 250-летию Декларации независимости. Я уверен, что они добьются успеха!" – сказал Трамп.

Илон Маск был одним из наиболее видных сторонников Трампа во время его предвыборной кампании. Генеральный директор Tesla вложил не менее 118 млн долларов в поддержку Трампа. Он также раздавал по 1 млн долларов избирателям в колеблющихся штатах.

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