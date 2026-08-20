Опубликован актуальный рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира

Объявлен список 50 самых дорогих футбольных клубов планеты в 2026 году, из которых 10 первых представляют европейский континент, сообщает Zakon.kz.

Данный рейтинг составлен аналитической платформой Brand Finance, которая выставила на всеобщее обозрение свежий рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира на данный час.

На вершине этого списка по-прежнему третий год подряд остается мадридский "Реал", стоимость которого оценивают в 2,36 млрд евро.

На второй строчке располагается каталонская "Барселона" (1,94 млрд евро). Замыкает призовую тройку самых дорогих клубов лондонский "Арсенал" (1,51 млрд евро).

В топ-10 данного рейтинга также вошли другие гранды мирового футбола:

"Бавария" (1,49 млрд),

ПСЖ (1,48 млрд),

"Манчестер Сити" (1,46 млрд),

"Ливерпуль" (1,45 млрд),

"Манчестер Юнайтед" (1,42 млрд),

"Челси" (941 млн),

"Боруссия-Дортмунд" (654 млн).

А накануне английский нападающий Гарри Кейн был награжден "Золотой бутсой" по итогам прошедшего сезона.