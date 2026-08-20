#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
462.22
536.5
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
462.22
536.5
5.43
Спорт

Опубликован актуальный рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира

Футбол Богатый Клуб, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 18:01 Фото: Instagram/ReaLmadrid
Объявлен список 50 самых дорогих футбольных клубов планеты в 2026 году, из которых 10 первых представляют европейский континент, сообщает Zakon.kz.

Данный рейтинг составлен аналитической платформой Brand Finance, которая выставила на всеобщее обозрение свежий рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира на данный час.

На вершине этого списка по-прежнему третий год подряд остается мадридский "Реал", стоимость которого оценивают в 2,36 млрд евро.

На второй строчке располагается каталонская "Барселона" (1,94 млрд евро). Замыкает призовую тройку самых дорогих клубов лондонский "Арсенал" (1,51 млрд евро).

Футбол Богатый Клуб, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 18:01

Фото: Instagram/arsenal

В топ-10 данного рейтинга также вошли другие гранды мирового футбола:

  • "Бавария" (1,49 млрд),
  • ПСЖ (1,48 млрд),
  • "Манчестер Сити" (1,46 млрд),
  • "Ливерпуль" (1,45 млрд),
  • "Манчестер Юнайтед" (1,42 млрд),
  • "Челси" (941 млн),
  • "Боруссия-Дортмунд" (654 млн).

А накануне английский нападающий Гарри Кейн был награжден "Золотой бутсой" по итогам прошедшего сезона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Рейтинг
07:40, 12 мая 2024
Опубликован рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира
Рейтинг дорогих футбольных клубов мира
06:33, 23 апреля 2026
Вышел рейтинг самых дорогих футбольных клубов в мире
футбольных рейтинг
00:44, 26 октября 2023
Опубликован рейтинг самых дорогих футбольных чемпионатов в мире
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ATP
19:44, Сегодня
Новак Джокович ответил на слухи о завершении карьеры
Фото: UFC
19:14, Сегодня
Яир Родригес выбыл из главного боя Noche UFC против Жана Силвы
Фото: ФК &quot;Тараз&quot;
18:58, Сегодня
"Арыс" и "Тараз" разошлись миром в матче Первой лиги
Фото: КФФ
18:18, Сегодня
Кайрат Нурдаулетов может покинуть пост главного тренера "Жетысу"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: