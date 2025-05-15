Ссора между братьями закончилась убийством в Павлодаре

В Павлодаре упреки старшего брата в нетрудоустроенности младшего закончились поножовщиной. Суд вынес приговор в совершении убийства, сообщает Zakon.kz.

15 мая 2025 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Павлодарской области рассмотрено уголовное дело в отношении близкого родственника – гражданина А. по факту убийства (часть 1 статьи 99 УК). Конфликт между родными братьями закончился смертельным ножевым ранением.

Суд установил, что 22 декабря 2024 года между А. и его старшим братом Е. в их общем доме возникла ссора. Павлодарец Е., выражаясь нецензурной бранью, стал упрекать А. в том, что тот нигде не работает.

"На почве возникшей в ходе ссоры неприязни А., будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанес Е. удар кухонным ножом в область грудной клетки слева, причинив колото-резаное ранение с повреждением сердечной сорочки. В результате Е. скончался на месте", – говорится в материалах суда.

Во время судебного процесса прокурор просил назначить А. 11 лет лишения свободы. Подсудимый и его адвокат просили переквалифицировать действия А. на менее тяжкую статью – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности" (ст. 106 ч. 3 УК).

Но по решению суда, вина А. в совершении убийства доказана показаниями участников процесса, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными судом доказательствами.

С учетом того, что А. не судим, а вину признал и раскаялся, суд назначил ему минимальное наказание по части 1 статьи 99 УК – 8 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

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