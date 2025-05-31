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Мир

Очень сильные магнитные бури может вызвать выброс массы на Солнце

выброс коронарной массы на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 13:58 Фото: pixabay
На Солнце зафиксирован крупнейший с начала 2025 года выброс корональной массы, направленный прямо на Землю. Это может вызвать очень сильные магнитные бури, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев, вспышка произошла сегодня в 05:05 по времени Астаны в активной области №4100, расположенной точно в центре солнечного диска. Событие сопровождалось вспышкой класса M8.2.

Ученый добавил, что такое расположение области исключает даже теоретическую возможность, что выброшенное вещество пройдет мимо Земли.

"Скорость солнечной плазмы, по предварительным расчетам, крайне высока. Ожидается, что частицы достигнут Земли поздним вечером 1 июня. По оценке специалистов, это может вызвать самую мощную серию магнитных бурь в 2025 году – до уровня G4, уступающего лишь максимуму шкалы", – отметил астроном в беседе с РИА Новости.

Пока точные параметры и время удара уточняются, ученые предупреждают о вероятных сбоях в радиосвязи, спутниковой навигации и самочувствии у метеозависимых людей.

30 мая ученые распространили предупреждение, что солнечный ветер из-за корональных дыр продолжает давить на Землю и провоцировать магнитные бури.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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