Скорость солнечного ветра бьет рекорды – Земля под ударом

Солнечный ветер из-за корональных дыр продолжает давить на Землю и провоцировать магнитные бури, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 мая 2025 года рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"На планету продолжает оказываться сильное давление со стороны группы корональных дыр, хорошо видимых "невооруженным глазом" на обращенной к Земле стороне Солнца... ...Последние сутки регистрируются исключительно высокие и сильно превышающие ожидания скорости солнечного ветра, временами достигающие 850 км/с. Ветер имеет также высокую температуру и заметно повышенную напряженность магнитного поля, то есть обладает всем набором особенностей для осложнения жизни любой неосторожно попавшейся ему на пути планете. На данный момент страдают Земля и, отчасти, расположенная неподалеку Венера, не обладающая, в дополнение ко всему, собственным защитным магнитным полем", – указано в информации.

За последние сутки зарегистрирована магнитная буря продолжительностью более суток, начавшаяся еще 29 мая в 6:00 и прекратившаяся лишь сегодня около 9:00.

"Дальнейшая ситуация, как и ранее, плохо поддается прогнозу. Общая обстановка в окружающем Землю космическом пространстве продолжает оставаться напряженной без признаков быстрого улучшения. Математические модели предсказывают на сегодня новые бури среднего уровня с Kp близким к 6", – предупредили эксперты.

О росте солнечного ветра и магнитных бурях предупреждали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Между тем исследователи выяснили, что некоторые аппараты Starlink компании SpaceX преждевременно сходят с орбиты из-за активности Солнца.

