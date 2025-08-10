#АЭС в Казахстане
Мир

Эрдоган выразил соболезнования пострадавшим от землетрясения в Турции

Землетрясение в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 03:48 Фото: Facebook/RTErdogan
10 августа турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования пострадавшим от землетрясения на западе страны, сообщает Zakon.kz.

Целый район в городе Cындыргы обрушился в результате землетрясения в турецкой провинции Балыкесир. Он проинформировал на своей странице в Facebook, что все профильные службы с первых минут работают на месте.

"Да убережет Бог нашу страну от любых бедствий", – написал Эрдоган в конце поста.

Официальных сообщений о жертвах на данный момент нет. МВД Турции сообщает, что из-под обломков одного из домов спасены четыре человека, поиски остальных продолжаются. В районе Сындыргы прекращена подача электроэнергии и природного газа.

Землетрясение в было зафиксировано вечером, продолжительность толчков составила около 20-30 секунд. В квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые местные жители выбежали на улицу. Приложения на смартфонах предупредили о толчках всего за несколько секунд до их начала.

Ранее самолет экстренно сел в Анкаре из-за вспыхнувших беспроводных наушников.

Фото Алия Абди
Алия Абди
