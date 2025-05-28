Игра в четыре руки: почему Казахстан оказался в центре внимания ОПЕК+

Недавняя волна критики в адрес Казахстана в рамках ОПЕК+ о том, что страна якобы регулярно превышает квоты добычи, перестает быть просто констатацией фактов, сообщает Zakon.kz.

Но если задуматься, то станет ясно: за этими обвинениями проступает картина изощренной интриги, где ставки делаются не столько на баррели, сколько на геополитические процессы.

Как Казахстан попал в ОПЕК+

Чтобы понять нынешние расклады, нужен краткий экскурс в историю. Организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК, появилась в сентябре 1960 года в Багдаде. Это был коллективный ответ развивающихся нефтедобывающих стран (Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла) на доминирование западных корпораций. Целью ОПЕК с самого начала стала защита суверенитета над ресурсами, стремление к стабильности рынка и обеспечение справедливых цен. Картель успешно использовал сокращения добычи для удержания цен во время кризисов 1998-1999 и 2008-2009 годов.

Однако времена менялись. К середине 2010-х появилась сланцевая нефть из США, обрушившая цены. Стало ясно: ОПЕК в одиночку не справляется. И в конце 2016 года родилась более широкая коалиция ОПЕК+. К традиционным членам картеля присоединились другие крупные производители, готовые играть по общим правилам.

В состав участников ОПЕК+ вошли 12 стран ОПЕК (среди которых ключевые роли играют Саудовская Аравия с долей в условном общем объеме около 25,6%, Ирак – 11,2%, и ОАЭ – 8,5%) и 10 стран, не входящих в ОПЕК. Среди последних – Азербайджан (1,5%), Бахрейн (0,5%), Бруней (0,2%), Казахстан (с долей около 4%), Малайзия (1,1%), Оман (2,1%), Российская Федерация (сопоставимая с саудовской долей около 25%), Судан (0,2%), Южный Судан (0,3%) и Мексика (4,8%). Казахстан вступил в этот альянс, стремясь сообща навести порядок на рынке. Для Астаны это был логичный шаг – возможность влиять на направление рынка.

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Секреты хрупкого баланса

Главный инструмент, которым ОПЕК+ пытается укротить рыночную стихию, – это система квот. Страны-участницы совместно определяют необходимый рынку объем нефти, чтобы цены оставались в комфортном коридоре, а затем этот объем делится на индивидуальные квоты для каждой страны. Важно не превышать лимит, за чем следят Мониторинговый комитет ОПЕК+ и внешние наблюдатели.

Эффективность такого подхода была наглядно продемонстрирована в 2020 году, когда скоординированные сокращения помогли справиться с резким дисбалансом на рынке нефти, и восстановить цены.

С 2023 года группа из восьми стран ОПЕК+ реализует добровольные сокращения на 2,2 млн баррелей в сутки, которые, как было объявлено, с мая-июня 2025 года начнут поэтапно возвращаться на рынок.

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Казахстан под прицелом

Здесь мы подходим к главному вопросу: почему именно Казахстан, чья утвержденная доля в общем объеме добычи стран, участвующих в сокращениях ОПЕК+, составляет около 4%, вдруг оказался под таким пристальным вниманием? Ведь такие гиганты, как Саудовская Аравия или Россия, каждая из которых отвечает примерно за четверть согласованных объемов добычи альянса, оперируют несоизмеримо большими цифрами, и их колебания оказывают на рынок куда большее влияние.

Отметим, что превышения Казахстана в плане добычи – обычная производственная необходимость. Это "технологическая инерция" крупных проектов, таких как Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, которые невозможно остановить или запустить по щелчку пальцев.

Более того, немалая часть нефти с малых месторождений вообще не попадает на мировой рынок, а идет прямиком на казахстанские НПЗ для обеспечения внутренних нужд страны в топливе – деталь, которую международные критики предпочитают не замечать.

Кроме того, у Казахстана есть и контрактные обязательства: нефтяной сектор страны во многом создан международными консорциумами. И иностранные инвесторы, работающие по долгосрочным соглашениям о разделе продукции, делают любое изменение производственных планов сложным переговорным процессом.

Наконец, у Казахстана (в отличие от аравийских монархий) нет гигантских нефтехранилищ, куда можно было бы временно перенаправить излишки добычи.

Вот и получается, что волна негатива вокруг Казахстана раздута искусственно и сильно смахивает на целенаправленную "информационную атаку".

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Закулисные игры

Многие эксперты полагают, что чрезмерное внимание к таким странам, как Казахстан, или другим игрокам не из "высшей лиги" картеля, может быть тактическим ходом, призванным отвлечь внимание от куда более серьезных процессов, ведь Астана физически не способна в одиночку обрушить мировой рынок.

Возможно, мы наблюдаем классический сценарий "поиска удобного виновника" на фоне общего стремления альянса нарастить добычу или решить иные стратегические задачи.

Вместо того, чтобы выносить на открытое обсуждение действительно острые внутренние вопросы – как справедливо делить квоты в будущем, как адаптироваться к энергопереходу, какие инвестиционные стратегии выбрать – гораздо проще сфокусироваться на закулисных играх и интригах, выискивая "стрелочников", на которых можно свалить все, что угодно.

Ранее мы сообщили, что ОПЕК выявил усиление дефицита предложения на мировом рынке нефти, что создает предпосылки для роста цен.