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Финансы

Стало известно, когда США могут столкнуться с дефолтом

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 06:28 Фото: freepik
Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом по своему госдолгу уже во второй половине лета. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, на слушаниях в Комитете по доходам и расходам палаты представителей Конгресса его спросили, когда у США закончатся деньги для оплаты счетов по задолженности, превышающей 36,9 трлн долларов.

"В середине или в конце лета", – ответил министр.

Он подчеркнул, что не может назвать конкретный месяц в связи с тем, что речь идет о "движущейся цели".

Ранее он заявлял, что это произойдет к августу, если американский Конгресс не повысит потолок задолженности. В этот момент, скорее всего, законодатели будут находиться на каникулах. Им необходимо увеличить или приостановить действие лимита долга к середине июля.

В конце марта Бюджетное управление Конгресса прогнозировало, что правительство Соединенных Штатов столкнется с дефолтом уже к августу или сентябрю, если потолок государственного долга не будет повышен.

Потолок госдолга отражает, какой объем средств Минфин может занимать для финансирования деятельности федерального правительства США. По оценкам управления, в 2034 году госдолг может превысить 50 трлн долларов.

Ранее стало известно, что происходит на фондовых рынках после новостей о результатах двухдневных переговоров между США и Китаем.

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Аксинья Титова
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