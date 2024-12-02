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Глава МНЭ сделал заявление по поводу падения тенге: Никакого дефолта не ожидается

Никакого дефолта не ожидается , фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 16:07 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
У министра национальной экономики Нурлана Байбазарова на пресс-конференции в правительстве 2 декабря 2024 года представители СМИ спросили, не ожидается ли дефолт в Казахстане из-за падения национальной валюты, передает корреспондент Zakon.kz.

В ответ глава МНЭ заявил, что "никакого дефолта не ожидается ни со стороны правительства, ни со стороны квазигоссектора, ни со стороны банковского сектора".

"Если речь идет о финансовых вопросах в целом, привлечении и возврате инвестиций и так далее. Финансовая система стабильна, государственные резервы имеются, поэтому говорить о каком-либо дефолте не приходится. Что касается импорта, то у нас есть зависимость по непродовольственным товарам. В первую очередь это строительные материалы. Также наблюдается импортозависимость в области оборудования, техники и других видов продукции. Работа в этом направлении активно продолжается", – отметил Нурлан Байбазаров.

Он также сообщил, что активно реализуются проекты в агропромышленном комплексе и производственной сфере, чтобы снизить импортозависимость по основным категориям товаров, на которые в первую очередь влияет изменение валютного курса.

"Колебания валют всегда происходили и будут происходить. Важно, как на них реагировать и какие превентивные меры принимать, чтобы минимизировать негативные последствия таких изменений", – подчеркнул Нурлан Байбазаров.

Доллар начал свой очередной "полет" по отношению к тенге утром 28 ноября 2024 года, когда стартовали торги на бирже KASE. В течение нескольких минут валюта США пошла в спринтерский отрыв.

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29 ноября председатель Национального банка Тимур Сулейменов ответил на вопрос о том, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на продукты на фоне укрепления доллара.

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