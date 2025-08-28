#АЭС в Казахстане
Мир

Зеленский назначил посла Украины в США

Украина назначила нового посла в США, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 02:30 Фото: Facebook/olga.kravets.796
27 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового посла в США, сообщает Zakon.kz.

Такую должность получила Ольга Стефанишина. Ранее она занимала пост вице-премьера и министра юстиции Украины. Документ опубликован на сайте главы государства.

По словам Зеленского, в разговоре со Стефанишиной он определил "задачи для обновления работы" посольства и реализации всех договоренностей с президентом США Дональдом Трампом. В первую очередь речь идет о договоренностях в оборонной сфере. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Во многом именно от отношений с Америкой зависит долгосрочное обеспечение безопасности Украины", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил Оксану Маркарову, которая занимала пост посла в США с 2021 года.

По данным зарубежных СМИ, Трамп недоволен, что его дипломатия по Украине не принесла результатов. Они пишут, что президент США хочет, чтобы конфликт закончился и "почти неважно, как".

25 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента США Дональда Трампа за подаренные фотографии.

Фото Алия Абди
Алия Абди
