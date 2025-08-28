Зеленский назначил посла Украины в США

27 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового посла в США, сообщает Zakon.kz.

Такую должность получила Ольга Стефанишина. Ранее она занимала пост вице-премьера и министра юстиции Украины. Документ опубликован на сайте главы государства.

По словам Зеленского, в разговоре со Стефанишиной он определил "задачи для обновления работы" посольства и реализации всех договоренностей с президентом США Дональдом Трампом. В первую очередь речь идет о договоренностях в оборонной сфере. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Во многом именно от отношений с Америкой зависит долгосрочное обеспечение безопасности Украины", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил Оксану Маркарову, которая занимала пост посла в США с 2021 года.

По данным зарубежных СМИ, Трамп недоволен, что его дипломатия по Украине не принесла результатов. Они пишут, что президент США хочет, чтобы конфликт закончился и "почти неважно, как".

