Турцию сотрясло сразу два землетрясения за сутки
По данным AFAD, эпицентр первого землетрясения магнитудой 4,4 находился в 1,57 км от района Кигы. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,02 км.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 1, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Özlüce Barajı - [01.57 km] Kiğı (Bingöl)
Tarih:2025-06-01
Saat:12:26:22 TSİ
Enlem:39.22056 N
Boylam:40.31833 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/K3yTkgcBgE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Магнитуда второго землетрясения составила 3,6. Эпицентр подземных толчков находился в районе Кигы. Очаг залегал на глубине 11,13 км.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 1, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Kiğı (Bingöl)
Tarih:2025-06-01
Saat:12:55:36 TSİ
Enlem:39.22944 N
Boylam:40.29917 E
Derinlik:11.13 km
Detay:https://t.co/hPr4DsCeOv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
По предварительным данным, сообщений о разрушениях или травмах в результате землетрясения не поступало.
Ранее казахстанские сейсмологи тоже зафиксировали землетрясение.