Турцию сотрясло сразу два землетрясения за сутки

Фото: pexels

1 июня 2025 года в турецкой провинции Бингёль зафиксировали два землетрясения. Об этом сообщило Управление по борьбе со стихийными бедствиями Турции (AFAD), сообщает Zakon.kz.

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