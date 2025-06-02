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Мир

Турцию сотрясло сразу два землетрясения за сутки

Разрушенное здание, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 05:10 Фото: pexels
1 июня 2025 года в турецкой провинции Бингёль зафиксировали два землетрясения. Об этом сообщило Управление по борьбе со стихийными бедствиями Турции (AFAD), сообщает Zakon.kz.

По данным AFAD, эпицентр первого землетрясения магнитудой 4,4 находился в 1,57 км от района Кигы. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,02 км.

Магнитуда второго землетрясения составила 3,6. Эпицентр подземных толчков находился в районе Кигы. Очаг залегал на глубине 11,13 км.

По предварительным данным, сообщений о разрушениях или травмах в результате землетрясения не поступало.

Ранее казахстанские сейсмологи тоже зафиксировали землетрясение.

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Аксинья Титова
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