Туризм

В курортном регионе Турции произошло землетрясение

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 02:59 Фото: Zakon.kz
В Эгейском море, у побережья района Датча турецкой провинции Мугла, зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило Управление по борьбе со стихийными бедствиями при правительстве Турции (AFAD), очаг стихии залегал на глубине около 57 км.

Фото: wikipedia

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук рассказал о землетрясениях магнитудой 5,2 и 5,5, которые произошли на Камчатке (Россия) 12 августа.

Аксинья Титова
