В курортном регионе Турции произошло землетрясение

В Эгейском море, у побережья района Датча турецкой провинции Мугла, зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило Управление по борьбе со стихийными бедствиями при правительстве Турции (AFAD), очаг стихии залегал на глубине около 57 км.

Фото: wikipedia

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук рассказал о землетрясениях магнитудой 5,2 и 5,5, которые произошли на Камчатке (Россия) 12 августа.