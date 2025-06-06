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Мир

Бабуины-селебрити: в нидерландском зоопарке обезьяны сняли себя на видео и прославились

мобильный телефон, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 17:08 Фото: pixabay
В нидерландском зоопарке в городе Эммен 1 июня 2025 года бабуины неожиданно примерили на себя роль блогеров и весьма успешно, сообщает Zakon.kz.

Все началось с того, что 32-летняя Шахра Бахлул, гуляя по зоопарку, случайно уронила свой телефон прямо в вольер к приматам. Любопытные обитатели тут же подбежали к новой игрушке, а женщина в панике обратилась к администрации с просьбой спасти ее гаджет, передает RTL News.

Женщину предупредили, что если бабуины утащат телефон в ночной вольер, то вернуть его уже не удастся. Пока Бахлул добралась до дома и вошла в iCloud, чтобы хотя бы сохранить фотографии, ее ждал сюрприз. В облаке появились новые видеоролики, снятые животными.

Фото: Х/RTLnieuws

Телефон позже все же вернули, правда, с разбитым экраном и неработающим корпусом. Но к тому времени бабуины уже стали интернет-звездами: Шахра выложила их шедевры в соцсети, и видео быстро стало вирусным.

В Эммене живет около 120 таких задиристых и талантливых приматов, и, похоже, некоторые из них только начинают свою карьеру в digital-пространстве.

Ранее мы рассказали, как Алматинский зоопарк готовится к летнему сезону.

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Асель Аукешева
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