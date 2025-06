Бабуины-селебрити: в нидерландском зоопарке обезьяны сняли себя на видео и прославились

Все началось с того, что 32-летняя Шахра Бахлул, гуляя по зоопарку, случайно уронила свой телефон прямо в вольер к приматам. Любопытные обитатели тут же подбежали к новой игрушке, а женщина в панике обратилась к администрации с просьбой спасти ее гаджет, передает RTL News.

Женщину предупредили, что если бабуины утащат телефон в ночной вольер, то вернуть его уже не удастся. Пока Бахлул добралась до дома и вошла в iCloud, чтобы хотя бы сохранить фотографии, ее ждал сюрприз. В облаке появились новые видеоролики, снятые животными.

Телефон позже все же вернули, правда, с разбитым экраном и неработающим корпусом. Но к тому времени бабуины уже стали интернет-звездами: Шахра выложила их шедевры в соцсети, и видео быстро стало вирусным.

A group of baboons take video selfies after a phone fell into their zoo enclosure.



The incident happened at the Wildlands zoo in the Netherlands.



"I was standing at the monkey enclosure with the phone in my hand," 32-year-old Shahra Bahloul explained.



Bahloul was then run into… pic.twitter.com/ODI3z3Ggw4