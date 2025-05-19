Как Алматинский зоопарк готовится к летнему сезону – фоторепортаж

Алматинский зоопарк активно готовится к лету. Во всех вольерах уже установлены охлаждающие системы, а в рационе появились дополнительные фрукты, ягоды и овощи. О том, какие еще условия созданы для питомцев, чтобы они легче перенесли жаркие месяцы, – в материале Zakon.kz.

В первую очередь, чтобы питомцам зоопарка было легче перенести летний зной, в каждом вольере установлена специальная охлаждающая система. Распылители воды и вентиляторы постоянно поддерживают комфортную температуру для животного. Кроме того, для большинства обитателей Алматинского зоопарка предусмотрен специальный летний рацион питания.

"Летом рацион животных становится более разнообразным. Обезьяны получают клубнику, абрикосы, черешню, арбузы и дыни. Дополнительные свежие овощи предназначены для фазанов, эму, слонов, тапиров и медведей. Жирафы с удовольствием лакомятся свежими ветками карагача. А вот у хищников рацион практически не меняется. Волки, львы и тигры получают практически столько мяса, что и зимой", – сообщила пресс-секретарь Алматинского зоопарка Акжами Рахимова.

Фото: Zakon.kz

В загонах, где содержатся крупные животные, есть бассейны, в которых питомцы могут искупаться в любой момент. Самые большие водоемы у слонов, бегемотов и полярных волков. Жирафам такие бассейны не нужны. А вот носороги предпочитают охлаждаться, принимая грязевые ванны.

Фото: Zakon.kz

Тигры и львы тоже могут обойтись без холодного душа. Эти хищники, как типичные представители семейства кошачьих, могут проспать под солнечными лучами весь день.

Фото: Zakon.kz

В закрытых вольерах, где располагаются небольшие животные, всегда есть поилка с чистой водой. Посетители не всегда ее видят, потому что она обычно ставится там, где зверь привык отдыхать от взглядов горожан. Вода в таких местах не нагревается и всегда остается чистой.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники зоопарка отмечают, что очень сложно переносит летнюю жару белая медведица Пурга. Если зимой хищница проводит большое количество времени на улице, то летом она практически не выходит из вольера, там она скрывается от ярких лучей солнца под кондиционером.

Фото: Zakon.kz

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Непросто приходится и полярным волкам, которые привыкли к прохладному северу. Особенно сложно волчицам. К началу летнего сезона они обычно ждут приплода, и на последних месяцах беременности им сложно переносить жару. Волчата рождаются в мае-июне. Мать кормит их молоком в течение 4-6 недель. К осени волчата начинают принимать участие в охоте.

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В отличие от волков и белой медведицы радуются лету верблюды и зебры. Для них высокая температура воздуха – привычное явление.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Вполне спокойно переносят летний зной и слоны. В Алматинском зоопарке их двое – Лао и Аружан. В зависимости от погоды они выпивают от 100 до 300 литров воды за один день.

Фото: Zakon.kz

Не забыли работники зоопарка и про птиц. Тропические пернатые уже переведены из теплых помещений, где они зимовали, на улицу. К примеру, пеликанов вернули в пруд. Несмотря на то, что эта птица может спокойно переносить холода, пеликанов забирали из водоема из-за того, что эти птицы любят стоять в воде и просто могли при минусовых температурах вмерзнуть в воду.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что Алматинскому зоопарку больше 80 лет, и за многие годы в учреждении смогли создать все необходимые условия для животных.