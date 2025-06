Мужчина прошел 112 км с холодильником за спиной после смерти жены

Трогательную историю рассказали журналисты People.

Когда жена внезапно скончалась, британец был опустошен и хотел как-то почтить память своей жены. Тогда он вспомнил про обещание и выполнил его. Джонсон за сутки прошел 112 километров с 34-килограммовым морозильником на спине. Еще через несколько дней он дважды прошел по Лланголленскому кольцу, собирая деньги для детского хосписа "Хоуп Хаус Тай Гобайт".

What a weekend…super human effort of Fridge freezer man.. 112km with elevation gain of 15,138ft carrying 90lb in 34 hrs.



Having spent 30hr of those with him I honesty can’t describe the admiration and respect. Incredible. £41k for @HHTGhospices too 💖https://t.co/Vz1UCIha7R pic.twitter.com/DjKUYtEp9c