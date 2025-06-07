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Мир

Мужчина прошел 112 км с холодильником за спиной после смерти жены

Великобритания, акции, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 11:42 Фото: Х/SimonOKing
Британец Мэтт Джонсон после смерти супруги водрузил на спину холодильник и отправился в пеший поход. В общей сложности он преодолел более 100 километров, сообщает Zakon.kz.

Трогательную историю рассказали журналисты People.

"За несколько лет до трагической гибели жены мужчине после тяжелой операции посоветовали снизить физическую нагрузку. Тогда его супруга Виктория вспомнила, что Мэтт, несмотря на перелом лодыжки, совершил поход в 55 километров и пошутила, что "в следующий раз этот безумец будет бегать по Лланголлену с холодильником на спине". Мужчина заявил, что сделает это дважды", – говорится в публикации.

Когда жена внезапно скончалась, британец был опустошен и хотел как-то почтить память своей жены. Тогда он вспомнил про обещание и выполнил его. Джонсон за сутки прошел 112 километров с 34-килограммовым морозильником на спине. Еще через несколько дней он дважды прошел по Лланголленскому кольцу, собирая деньги для детского хосписа "Хоуп Хаус Тай Гобайт".

Ранее анонимный донор в Испании передал свои органы семи людям. Кроме сердца он отдал печень, почки, легкие и поджелудочную железу. Уточняется, что, как правило, донорами становятся пожилые люди, перенесшие инсульт, или не выжившие после ДТП пациенты.

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Андрей Дюсупов
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