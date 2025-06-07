Анонимный донор в Испании передал свои органы семи людям

Донор, пожелавший остаться инкогнито, в Испании пожертвовал свои органы, которые спасли семь человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет El Periodico, 43-летняя Монтсе Лопес рассказала о том, что сердце досталось ей. У женщины выявили генетическое заболевание, которое также диагностировали у матери и брата. В 2016 году она получила инвалидность, из-за заболевания пациентка была прикована к креслу или кровати, так как не могла двигаться.

В какой-то момент, отмечает издание, Лопес сообщили о том, что подходящий донор найден, женщине провели операцию, которая длилась пять часов и прошла успешно.

Согласно данным портала, теперь пациентка возвращается к обычной активности. В беседе с журналистами она выразила благодарность семье донора, который дал ей шанс "продолжить жить".

Имя донора осталось неизвестным. Кроме сердца он отдал печень, почки, легкие и поджелудочную железу. Уточняется, что, как правило, донорами становятся пожилые люди, перенесшие инсульт, или не выжившие после ДТП пациенты.

Ранее сообщалось, что ежегодно в Казахстане органы не дожидаются 300 человек.