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Культура и шоу-бизнес

Прохор Шаляпин трогательно вспомнил о покойной жене

Артист, певец, шоумен, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 07:24 Фото: Instagram/shalyapin_official
Российский певец Прохор Шаляпин рассказал о смерти третьей супруги – Татьяны Дэвис в шоу "БеС комментариев". Его последней супруги не стало 25 сентября 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла менее чем через два месяца после свадьбы знаменитостей из-за коронавируса.

"До сих пор не могу это понять, осознать. И еще столько хейта на меня вылилось. Меня стали обвинять, что это пиар, что я ради пиара это все придумал, и она на самом деле жива. Если бы она была жива, я бы все отдал, чтобы это был просто дурной пиар. И снес бы любое унижение, лишь бы она была жива", – высказался певец.

Прохор признался, что до сих пор поддерживает связь с родителями почившей жены. Жизнь с ней оставила много добрых воспоминаний.

"В целом это для меня шок после такой красивой сказки, невероятной, где роскошь сплошная, это было просто невероятное какое-то впечатление. Я впервые в жизни был в Лас-Вегасе. Моя мечта сбылась. Я побывал в Аризоне, съездил в Гранд-Каньон. Я очень хотел там побывать. И вот так все оборвалось. Я все время думаю об этом, как будто какой-то сон мне приснился", – излил душу певец.

Ранее Прохор Шаляпин открыто ответил на вопрос о романе с Ириной Аллегровой.

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Аксинья Титова
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