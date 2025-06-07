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Мир

Самый высокий железнодорожный мост в мире открыли в Индии

мост, Индия, премьер-министр Индии Нарендера Моди, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 12:00 Фото: Х/narendramodi
В Индии открыли Чинабский железнодорожный мост, который соединяет Кашмирскую долину с остальной частью страны. Сооружение считается самым высоким в мире, сообщает Zakon.kz.

Мост длиной в 1,3 километра расположен на высоте 359 метров над уровнем моря. О событии премьер-министр Индии Нарендера Моди рассказал в социальной сети X.

"Мы испытываем чувство огромной гордости за то, что в этом мосту органично сочетаются амбиции и реализация, которые отражают способность Индии создавать футуристическую инфраструктуру в самых испытывающих условиях", – заявил Моди.

Он подчеркнул, что новый проект моста значительно улучшит транспортное сообщение между городами Джамму и Сринагар, что положительно скажется на торговле и туризме.

Ранее сообщалось, что в Индии наблюдается более чем десятикратный рост числа случаев заражения COVID-19.

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Андрей Дюсупов
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