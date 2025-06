Самый высокий железнодорожный мост в мире открыли в Индии

Мост длиной в 1,3 километра расположен на высоте 359 метров над уровнем моря. О событии премьер-министр Индии Нарендера Моди рассказал в социальной сети X.

Он подчеркнул, что новый проект моста значительно улучшит транспортное сообщение между городами Джамму и Сринагар, что положительно скажется на торговле и туризме.

Rising boldly across the mountains, the Chenab Rail Bridge showcases design ingenuity and structural mastery. It will deepen connectivity, thus boosting trade, commerce and tourism. pic.twitter.com/mz2KVM8eGd