Мир

Китай построил самый высокий в мире мост над "трещиной в земле"

самый высокий мост в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 14:30 Фото: X/CDHKedition
В Китае провели итоговые испытания и готовы к открытию самого высокого в мире моста Хуацзян перекинутого через Гранд-каньон, который местные жители называют "трещиной в земле", сообщает Zakon.kz.

Высота моста 625 метров, то есть под ним поместились бы почти две Эйфелевы башни, пишет Bild. Длина моста – 2890 метров (это почти длина Национальной аллеи в Вашингтоне), а длина главного пролета – 1420 метров. Он должен стать самым высоким мостом в мире и самым большим мостом в мире, построенным в горной местности. Инженеры во время строительства столкнулись с такими трудностями, как крутые склоны каньона и сильные ветры, и использовали облегченную конструкцию арки, чтобы уменьшить вес моста на 30 процентов. Конструкция оборудована гибкими подвесами, которые защищают ее даже от землетрясений.

Строительство моста началось в 2022 году. В конце августа 2025-го, чтобы доказать надежность конструкции, инженеры загнали на мост 96 грузовиков с общим весом 3360 тонн и пять дней проверяли прочность самых уязвимых точек. Результат – ни малейших отклонений, мост выдержал нагрузку без проблем.

Мост сократит время в пути через реку Бэйпань – между уездами Гуаньлин и Чжэньфэн, население которых составляет около 600 000 человек, – с двух часов до всего двух минут.

Ожидается, что мост привлечет туристов: прозрачный смотровой лифт высотой 210 ​​метров доставит посетителей на смотровую башню на вершине моста. Там также проложена стеклянная пешеходная дорожка.

В середине сентября в провинции Цзянсу на востоке Китая открылся самый длинный в мире вантовый мост.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
