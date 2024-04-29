Висящий мужчина на железнодорожном мосту попал на видео в Павлодаре

В Павлодаре 29 апреля полицейские спасли мужчину, который хотел спрыгнуть с железнодорожного моста, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, поступил вызов о том, что "на железнодорожном мосту висит мужчина". К месту происшествия были направлены экипажи автопатрулей. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.





"Мы немедленно предприняли меры к спасению. Все решали секунды. Было понятно, что с моста просто мужчину не достать. Поэтому мы взяли трос и с его помощью сняли павлодарца с ограждения. При спасении человека, у нас была одна цель – вытащить и спасти ему жизнь", – рассказал командир взвода батальона патрульной полиции Еркебай Утегенов.

Отмечается, что полицейские передали мужчину медикам.

Ранее сообщалось о другом спасении. Утром 21 апреля силами ДЧС Акмолинской области удалось спасти женщину 1936 года рождения. В ее квартире площадью 12 кв. м. произошел пожар. На место происшествия прибыли 15 спасателей и три единицы техники.