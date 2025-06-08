В Британии предотвратили теракт против королевской гвардии

В Великобритании сотрудники полиции предотвратили теракт против гвардии короля Чарльза III, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, правоохранители "сорвали предполагаемую террористическую атаку" против военнослужащих, охраняющих британского монарха.

Полицейские задержали в городе Слау молодого человека, подозреваемого в хранении оружия в целях нападения и поджоге. Позже ему предъявили обвинения в подготовке терактов. Предполагается, что злоумышленник действовал в одиночку.

В целях безопасности военнослужащим Колдстримской гвардии приказали в течение двух дней не покидать территорию казармы в военной форме. Казарма находится "в двух шагах" от Виндзорского замка – королевской резиденции.

Ранее стало известно, что бывшего футболиста сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Дэвида Бекхэма посвятят в рыцари на следующей неделе.