В Британии предотвратили теракт против королевской гвардии
Фото: pexels
В Великобритании сотрудники полиции предотвратили теракт против гвардии короля Чарльза III, сообщает Zakon.kz.
По информации Daily Mail, правоохранители "сорвали предполагаемую террористическую атаку" против военнослужащих, охраняющих британского монарха.
Полицейские задержали в городе Слау молодого человека, подозреваемого в хранении оружия в целях нападения и поджоге. Позже ему предъявили обвинения в подготовке терактов. Предполагается, что злоумышленник действовал в одиночку.
В целях безопасности военнослужащим Колдстримской гвардии приказали в течение двух дней не покидать территорию казармы в военной форме. Казарма находится "в двух шагах" от Виндзорского замка – королевской резиденции.
Ранее стало известно, что бывшего футболиста сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Дэвида Бекхэма посвятят в рыцари на следующей неделе.
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