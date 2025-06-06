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Мир

Дэвида Бекхэма посвятят в рыцари

Дэвид Бекхэм, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 17:53 Фото: flickr
Бывшего футболиста сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Дэвида Бекхэма посвятят в рыцари на следующей неделе, сообщает Zakon.kz.

По информации The Times, имя Бекхэма внесут в наградной список, который распространят по случаю дня рождения короля Великобритании Карла III. После того как экс-футболист будет пожалован в рыцари, он сможет титуловаться сэром, а его жена Виктория – леди.

В 2003 году Бекхэма, который сыграл 115 матчей за сборную Англии и в течение шести лет был ее капитаном, наградили орденом Британской империи за заслуги перед футболом.

Экс-футболисту 50 лет, карьеру он завершил в 2013 году. Выступал за такие клубы, как "Манчестер Юнайтед", "Реал", ПСЖ, "Милан" и "Лос-Анджелес Гэлакси"; выигрывал чемпионаты Англии, Испании, Франции и становился победителем Лиги чемпионов. В настоящее время Бекхэм является совладельцем американского клуба "Интер Майами", в котором выступает Лионель Месси.

Дэвид и Виктория Бекхэм много лет дружат с членами британской королевской семьи. В прошлом году 76-летний король назначил футболиста послом Королевского фонда.

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Андрей Дюсупов
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