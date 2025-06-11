Какие регионы Казахстана затронуло штормовое предупреждение

В 17 областях Казахстана на 12 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на юге области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-восточный на востоке области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью на западе, юге ожидается гроза, днем ожидаются гроза, на западе, севере, юге области град. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается гроза.

На севере, юге, западе Карагандинской области ожидается гроза. На западе области град. Ветер юго-восточный, восточный днем на западе области временами порывы 15 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается гроза. На севере, востоке области град. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области временами порывы 15 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается временами гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. На северо-западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке, юге Актюбинской области ожидается гроза, днем на юге области град. Ветер северо-западный днем на юге области порывы 15-20 м/с. В центре области сохранится высокая, на севере, юго-востоке, юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза. 12 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На северо-западе, в центре, на востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, северный утром и днем на западе, севере, юге области 15-18 м/с. В южной половине области сохранится высокая пожарная опасность.

В области Абай ожидается ветер северный, северо-восточный днем на севере, юго-западе, в центре области 15-18 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области гроза, днем гроза, на западе, севере области град. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, юге Павлодарской области сохранится высокая пожарная опасность.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на западе области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный днем в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте днем ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Алматы ночью временами ожидается гроза. Ветер юго-восточный ночью порывы 15-20 м/с. В Конаеве днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Ранее сообщалось, что резкое ухудшение погоды и сильная жара обрушатся на Казахстан 12 июня.