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Мир

Рейтинг США при Трампе резко упал во многих странах-союзниках

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 08:09 Фото: flickr/Gage Skidmore
Новый опрос Pew Research Center показал сильное падение положительного мнения о США в мире, включая страны-союзники по НАТО, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, по данным опроса, опубликованного 11 июня исследовательским центром Pew Research Center, в течение первых нескольких месяцев второго срока президента Дональда Трампа, его рейтинг резко упал в более чем дюжине стран.

Наиболее выраженный спад наблюдается среди жителей соседних Мексики и Канады, которые оказались в центре громких споров с администрацией США, а также в ряде стран НАТО (например, Швеции, Польши и Нидерландов).

В пятнадцати странах, например в Мексике, 61% респондентов имели благоприятное мнение о США в 2024 году, но только 29% придерживаются его в этом году.

При этом общественное мнение о США выросло в нескольких странах за последний год, особенно в Израиле. В целом опрос показывает, что международное сообщество все больше скептически относится к Трампу и его внешней политике, связанной с акцентами на тарифах.

Большинство опрошенных в 20 странах назвали его "сильным лидером", еще в 21 стране его назвали "опасным".

Большинство опрошенных в трех странах (Нигерия, Индия и Кения) заявили, что Трамп "честный", а большинство в пяти странах (Греция, Япония, Индонезия, Венгрия и Кения) назвали его "дипломатичным".

Ранее Илон Маск впервые после публичного конфликта поддержал Дональда Трампа.

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Аксинья Титова
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